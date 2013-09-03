фото с сайта newskaz.ru фото с сайта newskaz.ru Новым главой МОН РК стал Аслан Саринжипов, сообщает пресс-служба Акорды. Специальным указом президента Казахстана Саринжипов занял пост министра образования и науки. В указе Нурсултана Назарбаева говорится: "Назначить Саринжипова Аслана Бакеновича министром образования и науки Республики Казахстан". Ранее Саринжипов занимал должность председателя исполнительного совета Назарбаев Университета. Источник: today.kz