фото с сайта prodengi.kz Цены на непродовольственные товары за прошедший месяц увеличились на 0,3%, платные услуги – на 0,5%. Индекс цен на продовольственные товары составил 100%, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по статистике. В прошедшем месяце в среднем по республике снижение цен зафиксировано на овощи свежие на 5,6%, картофель – на 1,2%, фрукты свежие – на 0,9%, крупу гречневую – на 0,8%, пшено, масло подсолнечное – по 0,3%. Повышение цен отмечено на крупу манную, яйца по 1,8%, рис – на 1,4%, крупу овсяную, перловую – по 0,9%, макаронные изделия – на 0,6%, кефир, творог – по 0,5%, сахар-песок – на 0,4%, говядину, чай – по 0,3%. Цены на ранец, рюкзак ученический увеличились на 3,5%, костюм для детей школьного возраста – на 2,7%, канцелярские товары и чертежные принадлежности – на 2,3%. Прирост цен на цемент составил 0,9%, книги, газеты и журналы – 0,5%, моющие и чистящие средства – 0,4%, медикаменты – 0,3%. Проезд железнодорожным пассажирским транспортом на большие расстояния подорожал на 1,5%, услуги в области отдыха и спортивных мероприятий – на 0,8%, ресторанов и гостиниц – на 0,4%, здравоохранения, парикмахерских и заведений личного обслуживания – по 0,3%. В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на холодную воду выросли на 4,3%, канализацию – на 3,7%, вывоз мусора – на 2,1%, содержание жилья – на 1,7%, газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 0,7%, электроэнергию – на 0,2%, а на горячую воду – снизились на 0,1%.