фото с сайта govorim.by фото с сайта govorim.by В Казахстане цены на продовольственные товары в августе 2013 года по сравнению с августом 2012 года выросли на 4,3%, сообщает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по статистике. В частности, в августе 2013 года по сравнению с соответствующим месяцем 2012 года цены на макаронные изделия выросли на 10%, муку – на 9,8%, фрукты и овощи – на 9,3%, кофе, чай и какао – на 4,3%, молочные продукты, рыбу и морепродукты – по 4,2%, алкогольные напитки – на 4%, масла и жиры – на 3,9%, булочные и мучные изделия – на 3,8%, кондитерские изделия – на 3,3%, хлеб – на 1,7%. Между тем отмечено снижение цен на крупы на 5,5%, сахар – на 4,8%. Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 2,9%. Уровень цен на колбасные изделия стал выше на 4,3%, конину – на 3,7%, баранину – на 3,4%, свинину – на 2,5%, говядину – на 2,3%, мясо птицы – на 1,6%.