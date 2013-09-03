фото с сайта kapital.kz фото с сайта kapital.kz В августе текущего года величина прожиточного минимума в Казахстане составила 19 351 тенге. Об этом Today.kz сообщили в пресс-службе Агентства РК по статистике. «Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в августе 2013 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 5,9%, августом 2012 года – на 7,3%», - говорится в распространенном сообщении. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 20,8%, фруктов и овощей – 16,4%, молочных, масложировых изделий и яиц – 14%, хлебопродуктов и крупяных изделий – 6,9%, сахара, чая и специй – 1,9%.