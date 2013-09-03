Дочерний банк привлек свыше 45,6 миллиардов тенге (месячный рост по портфелю вкладов 33,4%) По относительному росту портфеля вкладов также в лидерах представитель иностранного банка. Шинхан Банк Казахстан, дочка крупнейшего банка Южной Кореи, в июле увеличил свой портфель в 2,5 раза с 2,5 до 6,1 миллиарда тенге. Рэнкинг-основа: Рэнкинг БВУ РК по абсолютному приросту вкладов. Июль 2013 VKLBVU.gif Источник: ranking.kz