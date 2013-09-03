Иллюстративное фото с сайта unise.ru Иллюстративное фото с сайта unise.ru В Актобе 56-летний житель садоводческого коллектива «Строитель 2» недосчитался овец: с пастбища, расположенного в поселке Лесное, пропало 59 голов скота. Мужчина незамедлительно обратился в полицию, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В результате мер, принятых участковыми инспекторами полиции, были задержаны подозреваемые: 25-летний житель города Актобе, 18 и 39-летние рабочие крестьянского хозяйства «Егис», а также 39-летний житель пригородного поселка Сазда. В общей сложности похитители причинили ущерб потерпевшему в размере около 1 300 тысяч тенге. Полицейские смогли изъять у подозреваемых лишь часть украденных овец, которых вернули потерпевшему. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подореваемые находятся под подпиской о невыезде.  