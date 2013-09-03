Иллюстративное фото с сайта bryansktoday.ru Иллюстративное фото с сайта bryansktoday.ru В Актобе женщина ножом убила своего сожителя. Об этом корреспонденту «Мой ГОРОД» сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области. По информации ведомства, 2 сентября из квартиры многоэтажки, расположенной в  «Авиагородке», был госпитализирован 45-летний мужчина с ножевым ранением в грудную клетку. Медики несколько часов боролись за жизнь пациента, однако спасти его не удалось. В результате оперативно-розыскных мероприятий была задержана 38-летняя сожительница потерпевшего. По её словам, во время совместного распития спиртного, между ними завязалась ссора, в ходе которой она схватила кухонный нож и ударила сожителя в грудь. Орудие преступления изъято. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет возбуждено уголовное дело. Задержанная водворена в изолятор временного содержания УВД  Актобе.  