Иллюстративное фото с сайта www.evrostroy-s.ru Иллюстративное фото с сайта www.evrostroy-s.ru В Атырау в этом году по программе «Доступное жилье-2020» ведется строительство 5 домов общей площадью около 14000 кв. м. Все это для молодых семей, сообщили в городском отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и  автомобильных дорог. Что привлекает  это стоимость за 1 кв. м жилья. В этих домах она составляет 90 тысяч тенге. На сегодня уже часть молодых семей заселилась в два жилых дома. Новое жилье получили 120 семей. Тем временем рыночная стоимость за 1 кв. м жилья в Атырау в разы больше. Согласно исследованиям портала "КазРиэлт",  средняя стоимость квартир в Атырау на сегодня составляет 193000 тенге или 1305 долларов за 1 кв. метр. В целом Атырау находится на четвертом месте в Казахстане по стоимости квартир. По цене Атырау уступает только таким городам  как Актау, Астана и Алматы. Стоимость квартир в Актау составляет 274 602 тенге или 1856 долларов за 1 кв. метр. Средняя общенациональная стоимость квартир в Казахстане  на сегодня фиксируется на отметке 244000  тенге или 1 597 долларов за 1 кв. метр.    