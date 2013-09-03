- Установлено, что в 2012 году в городе Актобе директор школы, злоупотребляя своим служебным положением, получила от гр. Т денежные средства в сумме 150 тысяч тенге за оказание помощи в положительном решении вопроса при участии в конкурсе о государственных закупках услуг по организации горячего питания учащихся 1-4 классов и дальнейшего заключения с ней договоров, - рассказала пресс-секретарь. - Уголовное дело расследуется, иная информация в интересах следствия не разглашается. В отношении обвиняемой применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.