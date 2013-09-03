mgorod.kzТрагедия произошла сегодня в 5.28 утра. В пригородном селе Садовое загорелась крыша двухквартирного жилого дома, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». - На место вызова было направлено 8 человек личного состава и 2 единицы техники службы пожаротушения, а также 3 человека и 1 единица техники Центра медицины катастроф, - рассказала пресс-секретарь ДЧС Актюбинской области Айдана БЕКНИЯЗОВА. -  В ходе тушения пожара были обнаружены трупы гражданки Конырбаевой Т. 1928 г.р. и гражданина Конырбаева А. 1972 г.р. Пожар ликвидирован в 07.11. Площадь пожара составила 140 кв. метров. Причина и ущерб пока не установлены.