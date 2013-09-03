- На место вызова было направлено 8 человек личного состава и 2 единицы техники службы пожаротушения, а также 3 человека и 1 единица техники Центра медицины катастроф, - рассказала пресс-секретарь ДЧС Актюбинской области. - В ходе тушения пожара были обнаружены трупы гражданки Конырбаевой Т. 1928 г.р. и гражданина Конырбаева А. 1972 г.р. Пожар ликвидирован в 07.11. Площадь пожара составила 140 кв. метров. Причина и ущерб пока не установлены.