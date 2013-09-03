Иллюстративное фото с сайта www.detinashi.ru Иллюстративное фото с сайта www.detinashi.ru В Атырауской области число активно и постоянно занимающихся физкультурой и спортом в этом году возросло до 23%. По этому показателю регион занимает по республике 4 место, сообщила исполняющая обязанности начальника областного управления физической культуры, туризма и спорта Гульжанат КАЛЕНОВА. По ее словам, из запланированных на этот год 850 спортивно-массовых мероприятий в первом полугодии проведено 450, или 53% из них. Кроме того, в регионе ежегодно увеличиваются объекты спортивного назначения.  За последние три года по области было открыто шесть спортивных комплексов, до конца нынешнего года планируется ввод в эксплуатацию еще четырех. В эксплуатацию были сданы 60 спортивных площадок с искусственным покрытием, из них 25  в городе. - С этого месяца будет действовать «Национальный спортивный клуб». Готовится проектно-сметная документация по строительству ипподрома. В 2013 году открыт футбольный центр, в нем тренируются 250 спортсменов. 100 детям из малообеспеченных семей, 200 воспитанникам детдома и областной школы-интерната №1 предоставлены льготы и бесплатный вход в Ледовый дворец и бассейн, - рассказала Гульжанат КАЛЕНОВА.  