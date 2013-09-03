Иллюстративное фото с сайта www.zapovednik-vrn.ru Иллюстративное фото с сайта www.zapovednik-vrn.ru В Кызылкогинском районе Атырауской области ежегодно отмечается заболеваемость скота бруцеллезом. Каждый год здесь сотнями уничтожают зараженную скотину, сообщили в областной ветеринарной службе. За последние несколько недель на убойные пункты отправлено порядка 900 голов заболевших бруцеллёзом овец и коз. Согласно ветеринарно-санитарным требованиям, их туши были сожжены в специально отведенных для этого местах. Владельцам же больного скота возмещают потери. Из местного бюджета уже выплачено порядка 2 млн тенге.    