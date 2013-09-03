Фото forbes.kz Фото forbes.kz Министр экономики и бюджетного планирования Ерболат Досаев рассказал, когда казахстанцы смогут приобрести автомобили по льготным ценам. По словам министра, такая возможность будет доступна уже в 2015 году. К весне 2014 года будет закончена работа по пересмотру налоговых льгот. Досаев заявил, что правительство предусмотрит целый пакет изменений, чтобы «народ завтра побежал покупать автомобили с движком полтора литра», передает «КазТАГ». По словам Досаева, отдельным пакетом будут идти дополнительные льготы для владельцев гибридных автомобилей. Министр отметил, что стимулирование покупки малолитражных авто для улучшения экологической обстановки будет проходить по примеру европейских стран. Другой стороной стимулирования экономии топлива является повышение налога на автомобили с большим объемом двигателя, о котором Авто@Mail.Ru уже писали. Источник: auto.mail.kz