Департамент дорожной полиции Актау начал рейд на автомобили с «красивыми» номерными знаками. Как объяснили дорожные полицейские, владельцы подобных госномеров часто принадлежат к так называемой «золотой молодежи» и допускают крупные нарушения ПДД. В том числе, владельцев VIP-номеров нередко застают за рулем в нетрезвом состоянии, заявил заместитель командира отдельного батальона управления дорожной полиции ДВД Мангистауской области Данияр Азимов, передает газета «Лада». Всего за один час отработки полицейские задержали двух автомобилистов с номерами «777» и «888», которые оказались пьяными. «Бывает, ездят с подложными номерами, то есть снятыми с учета, еще чаще попадаются без водительских прав, кто-то забыл дома, а кто-то осознанно нарушает. Речь, прежде всего, о тех, кого суд лишил прав управления за нетрезвую езду», — цитирует издание Азимова. Дорожный полицейский отметил, что рейды по поимке нетрезвых автомобилистов с VIP-номерами часто проводятся в пятницу и выходные дни, ведь именно в это время велика вероятность застать за рулем нетрезвого водителя. Кроме того, на автомобилях с «крутыми» номерами чаще всего можно встретить незаконную тонировку на передних боковых стеклах. В то же время, по словам Азимова, далеко не все автомобили с VIP-номерами принадлежат нарушителям. Многие владельцы таких номеров исправно выполняют ПДД и имеют все необходимые документы. Как недавно писали на Авто@Mail.Ru, в Казахстане были объявлены официальные цены на госномера с «красивыми» комбинациями цифр. Стоимость некоторых номерных знаков составляет до 2577 долларов.