Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz Концерн работает над системами безопасности, в том числе и над внедрением автопилотов на собственные автомобили. В рамках нового проекта Vision Zero концерн разработает и внедрит на автомобили собственного производства новые системы безопасности. «Фольксвагены» теперь смогут самостоятельно парковаться и проезжать участки дорог, где ведутся ремонтные работы. В дополнение ко всему этому, автомобили будут оснащены электронными системами по обнаружению пешеходов, как и у Volvo, компьютер задействует тормоза, если водитель не успеет вовремя среагировать на опасность. Так же VW планирует выпустить серийные системы, которые смогут в экстренных ситуациях взять управление автомобилем на себя, на тот случай, если с водителем что-то случилось, и он не в состоянии сам справиться с управлением. Помимо этого в Volkswagen ведут разработку автопилота. Но в отличие от проектов Nissan и Google, данная система рассчитана на самостоятельное управление автомобилем при движении на автомагистралях на скорости до 130 км/ч. Электроника сможет сама соблюдать безопасную дистанцию до едущих впереди автомобилей, поддерживать заданную водителем скорость, самостоятельно снижать ее при приближении поворота и удерживает машину посередине полосы в соответствии с разметкой. Аналогичные системы появятся и на моделях марки Audi, входящей в состав концерна Volkswagen. Источник: auto.lafa.kz