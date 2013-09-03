Фото auto.lafa.kz Фото auto.lafa.kz Так вкратце можно описать мнение бывшего шеф-дизайнера BMW, а ныне основателя независимой дизайн-студии Криса Бэнгла. В своем недавнем интервью ресурсу Automotive News Europe Бэнгл заявил, что автомобильный дизайн застрял в фазе так называемого "маньеризма", когда дизайнеры «рисуют» новую модель всецело опираясь на созданные ранее образы и отдельные стилистические элементы. «Многие дизайнеры говорят об инновациях, но никто на самом деле не делает мало-мальски значимых шагов в этом направлении. Взгляните хотя бы на современные концепт-кары, представляющие собой ни что иное, как предсерийные прототипы, готовые в любую минуту встать на конвейер. И это инновации? Нет. Это как раз то, что тормозит прогресс, не позволяя нам заглянуть в новую эру» – сказал Бэнгл. Во время интервью, авторитетный дизайнер так же подтвердил, что несмотря на весьма выгодные предложения возглавить дизайнерский отдел от мировых автопроизводителей, он не намерен возвращаться в автоиндустрию: «Мне нравилась работать в BMW, но вы должны четко понимать «когда нужно покинуть вечеринку»» – резюмировал Бэнгл. Напомним, американский дизайнер Крис Бэнгл сделал себе имя будучи шеф-дизайнером компании BMW, где он проработал с 1992 по 2007 годы. Самой запоминающимися и одновременно спорными (с эстетической точки зрения) работами Бэнгла стали модели BMW 7-й (E65) и 5-Серии (E60/E61), которые несмотря на всеобщую критику, вывели баварцев в лидеры люксового сегмента. Сейчас дизайнер целиком сосредоточился на работе в собственной студии под названием Chris Bangle Associates s.r.l., что расположена в окрестностях Турина, Италия. Источник: auto.lafa.kz