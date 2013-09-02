Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Сотрудница налогового управления г. Уральск потребовала у предпринимателя закрыть ее кредит в обмен на проверки без серьезных нарушений, сообщает пресс-служба финансовой полиции ЗКО. По данным пресс-службы, 29 июля в департамент финансовой полиции по Западно-Казахстанской области обратился индивидуальный предприниматель, который сообщил о неправомерных действиях ведущего специалиста налогового  управления по г. Уральск Акболатовой Ж. - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в июле 2013 года сотрудница налогового управления, осуществляя проверку финансово-хозяйственной деятельности предпринимателя, потребовала от последнего погасить ее кредитные задолженности в сумме 100 тысяч тенге в обмен на положительные результаты налоговой проверки, говорится в распространенном сегодня сообщении. - 8 августа т.г. в здании налогового управления ведущий специалист, получив часть денежных средств в сумме 20 тысяч тенге, пояснила, что если он дополнительно принесет 80 тысяч тенге, то вся проверка завершится без каких-либо серьезных нарушений. 14 августа 2013 года Акболатова Ж. была задержана с поличным сотрудниками финансовой полиции по подозрению в получении оставшейся части взятки в сумме 80 тысяч тенге от индивидуального предпринимателя. По данному факту 14 августа в отношении ведущего специалиста НУ возбуждено уголовное дело по ст. 311 ч.1 УК РК - Получение взятки. Уголовное дело расследуется, иная информация в интересах следствия не разглашается. Оперативное видео предоставлено пресс-службой ДБЭКП по ЗКО  