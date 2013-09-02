Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org С начала этого года 122 семьи оралманов прибыло в Атыраускую область. В основном на историческую родину прибывают из Узбекистана, России и Туркменистана, сообщила руководитель областного управления координации, занятости и социальных программ Клара МУКАШКЕРЕЕВА. Совсем недавно в управлении начал работать новый отдел. Его главная задача - координировать работу с переселенцами. Раньше каждый приезжающий напрямую направлялся в миграционную полицию. Все вопросы решались с людьми в погонах. - Теперь многими  вопросами занимаются наши специалисты. К нам уже обращается немалое количество переселенцев, желающих получить гражданство Казахстана. На данный момент зарегистрировано 122 семьи, это 213 человек. В течение 10 дней им выдается разрешительный документ и удостоверение оралмана. После того как они получают статус оралмана и удостоверение, им необходимо обратиться в миграционную полицию и встать на постоянный учет для получения гражданства Казахстана, - отметила Клара МУКАШКЕРЕЕВА.  В управлении уточнили, что из прибывших в этом году оралманов  55 – это дети школьного и дошкольного возраста, 15 пенсионеров. Все они получают государственные пособия. 75 человек обратились за работой.  