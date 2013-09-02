- Сегодня в 08.30 утра водитель маршрута № 35 напротив 4 корпуса ЗКГУ допустил наезд на девушку-пешехода 1994 года рождения, которая переходила дорогу в неустановленном месте, - рассказал журналистам. - В результате ДТП пешеход скончалась на месте. Полицейский уточнил, что так как авария произошла рядом с пешеходным переходом, то следствие продолжает выяснять, по чьей вине произошла трагедия: по вине пешехода или водителя. - Водитель утверждает, что не видел девушку, - продолжает Сакен КАЙРОЛДИН. - Он высадил людей, закрыл дверцу, смотрел в зеркало и только потом заметил девушку. В данный момент водитель проходит наркологическую экспертизу, результаты которой будут обнародованы позже. У водителя все категории вождения и стаж 26 лет. В ОАО "Пассажирско-транспортное предприятие № 1" нам рассказали, что автобус был сравнительно новым, а водитель работает у них не первый год. - Водитель Сергей ГАГАРИН, который был за рулём этого автобуса, работает у нас с 2006 года, - отмечает. - Автобус мы купили в прошлом году. Он находится в исправном состоянии и периодически проходит техосмотр. В данный момент автобус отогнали на штраф-стоянку, а водитель находится на наркологической экспертизе.