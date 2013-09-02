иллюстративное фото с сайта www.zenitvlg.ru иллюстративное фото с сайта www.zenitvlg.ru В этом году отделом ЖКХ принято 700 заявлений от молодых семей, сообщил руководитель городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Еркин ГАЛИЕВ. По программе «Доступное жилье-2020» в Атырау ведется строительство 5 домов - это 234 квартиры общей площадью 13 731 кв. м для молодых семей. На сегодня 2 жилых дома (120 квартир) уже распределены молодым семьям. В общей сложности городским отделом жилищно-коммунального хозяйства принято 700 заявлений от молодых семей. 340 семьям выданы направления в «Жилстройсбербанк» для подтверждения платежеспособности. Из них 215 подтвердили платежеспособность и являются претендентами на участие в программе. 220 заявителям  в связи с несоответствием к критериям программы, т.е. совокупный доход семьи ниже 3-кратного или выше 12-кратного размера прожиточного минимума, один из супругов старше 29 лет, стаж в браке меньше 2-х лет, отказано в участии программы.