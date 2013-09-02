По словам судьи, ТАХАМБЕТОВ был представлен в качестве подозреваемого, то есть обвинения ему еще не предъявлено. Следовательно, арестован он на 10 суток. За это время правоохранительные органы должны будут предъявить обвинения, если это не произойдет, то подозреваемый будет отпущен. Он подозревается в совершении статьи 24 УК РК - «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 96 УК РК - «Убийство». По словам судьи, пока по делу Нурлан ТАХАМБЕТОВ проходит как подозреваемый в организации покушения на убийство. Правда, в каком именно преступлении подозревается директор конноспортивной школы, выяснить не удалось. По неподтвержденным пока данным, Нурлана ТАХАМБЕТОВА подозревают в организации покушения на журналиста Лукпана АХМЕДЬЯРОВА.