Информационное агентство Zakon.kz предоставляет обзор цен на ГСМ в городах Казахстана. Обзор цен на ГСМ в Казахстане 2 сентября Максимальная цена на бензин марка 95 установилась в г.Алматы, Павлодаре и Актау - 148 тенге за литр., минимум 135 тенге - г. Тараз. Самый дешевый бензин марки 80 составил 92 за литр в г. Актау, максимум за бензин этой марки 113 - г. Петропавловск. Бензин марки 93 самый дорогой по цене 114 тенге за литр можно заправить в г. Актау, самая низкая цена для этой марки 110 тенге - г. Астана и Актобе. Максимальная цена на дизельное топливо по стране составляет 102 тенге - г. Актобе, Алматы, Астана и Костанай. Минимум 100 тенге - г. Актау. Бензин марки 92 в Астане и Усть-Каменогорске стоит 108 тенге, а в Актау цена составила 112 тенге за литр По итогам обзора цен за неделю лидерство по цене на бензин держит г. Актау, а вот самые низкие цена на ГСМ в г. Астанане и Усть-Каменогорске.