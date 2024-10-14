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Происшествия

Найденный в горящем контейнере младенец скончался в Семее

Новорождённую девочку нашли около 12.00 в горящем мусорном баке. Её доставили в больницу с 70% ожогами. Пользователи социальной сети предположили, что мать ребенка решила избавиться от ребенка. выбросила его, а контейнер сожгла.
Арайлым Усербаева
Найденный в горящем контейнере младенец скончался в Семее

Вопиющий случай произошел в Семее. Новорождённую девочку нашли около 12.00 в горящем мусорном баке. Её доставили в больницу с 70% ожогами. Пользователи социальной сети предположили, что мать ребенка решила избавиться от ребенка. выбросила его, а контейнер сожгла. 

Позже в региональном департаменте полиции сообщили, что малыш скончался. Назначен ряд экспертиз.

– Полицией проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемой и выяснение обстоятельств дела. Назначен ряд экспертиз. По факту смерти новорожденного ребенка начато досудебное расследование, - сообщили стражи порядка.

Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева добавила, что младенец скончался в 19.40.

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