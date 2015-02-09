21242829a1Авторы конструктора фактически воспроизводят голливудский трейлер. Накануне мировой премьеры эротического фильма "50 оттенков серого" о любовных приключениях миллионера и юной журналистки производители Lego представили собственный вариант трейлера. Ролик один в один повторяет сюжет официального трейлера. Картина "50 оттенков серого" (Fifty Shades of Grey) режиссера Сэм Тейлор-Джонсон стала фильмом-открытием Берлинского кинофестиваля.   Источник: topnews.ru