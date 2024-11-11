Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В сети распространяется информация о побеге Бишимбаева

В социальных сетях распространяется информация о том, что осужденный за жестокое убийство бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев сбежал из колонии.
Арайлым Усербаева
В сети распространяется информация о побеге Бишимбаева

В социальных сетях распространяется информация о том, что осужденный за жестокое убийство бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев сбежал из колонии. Однако в КУИС сообщили, что данные не соответствуют действительности. В ведомстве также заявили, что Бишимбаев отбывает наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. 

КУИС призвал казахстанцев не распространять недостоверную информацию и доверять лишь официальным источникам. 

– Сообщаем, что в отношении распространения данной ложной информации уже возбуждено уголовное дело, и виновные будут привлечены к ответственности, - заявили в пресс-службе ведомства.  

Напомним, 13 мая этого года экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева суд признал виновным в истязании и убийстве своей супруги. Его приговорили к 24 годам лишения свободы. Его брат Бахытжан Байжанов признан виновным в укрывательстве преступления и приговорен к четырем годам лишения свободы.  

Уголовное дело вызвало общественный резонанс не только в Казахстане, но и за его пределами. За прямыми трансляциями из зала суда следили миллионы человек. Кстати, это первый подобный процесс в Казахстане. Так, вердиктом присяжных заседателей Куандык Бишимбаев признан виновным в истязаниях и в смертельном избиении гражданкой супруги Салтанат Нукеновой. Ему назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы. Свое наказание экс-министр будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. В его действиях признан опасный рецидив преступлений.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article