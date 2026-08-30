В шахтерской столице прошел грандиозный концерт в честь профессионального праздника

29 августа Караганда стала центром одного из крупнейших музыкальных событий страны. Впервые за всю историю празднования Дня шахтёра концерт в областном центре, организованный компанией Qarmet, собрал порядка 250 тысяч зрителей, установив новый рекорд Казахстана по масштабу городского праздничного мероприятия, передает МойГород.

Новая площадь объединила жителей Карагандинского региона, гостей из других областей Казахстана и зарубежных стран. Сотни тысяч людей приехали в Караганду, чтобы стать частью самого масштабного Дня шахтёра в истории независимого Казахстана.

На одной сцене выступили Dequine, Moldanazar, Қайрат Нұртас, Дима Билан, Димаш Құдайберген. Артисты разных жанров и поколений стали частью большой концертной программы, а новая площадь на несколько часов превратилась в центр грандиозного шоу.

Современная сцена, мощный звук, световые и мультимедийные решения, выступления артистов мирового и национального уровня и рекордная аудитория создали атмосферу события, беспрецедентного по своему масштабу. Концерт побил все свои прошлые рекорды.

«Энергия этой площади невероятная. Спасибо Караганде и всем зрителям за такой масштабный и тёплый приём. С Днём шахтёра!» — отметил Дима Билан.

Одним из самых ожидаемых событий вечера стало выступление всемирно известного казахстанского артиста Димаша Құдайбергена.

«Көп рақмет, құрметті ағайын! Это невероятно! Кеншілер күні құтты болсын!» — сказал Димаш Құдайберген.

Такого масштаба Караганда ещё не видела. Около 250 тысяч человек одновременно стали частью большого праздника, посвящённого людям одной из самых мужественных профессий.

Праздничные мероприятия объединили работников предприятий, ветеранов отрасли, их семьи, жителей и гостей региона. Но главным итогом вечера стали не только рекордные цифры, а атмосфера единства и уважения к людям, чьим трудом создавалась и продолжает создаваться промышленная мощь страны.

Кульминацией праздника стал масштабный фейерверк, озаривший небо над шахтёрской столицей Казахстана. Яркие залпы поставили эффектную точку в историческом вечере, объединившем более четверти миллиона человек.

Сотни тысяч зрителей. Один город. Одна площадь. Один большой праздник. Впервые за всю историю День шахтёра в Караганде прошёл с таким размахом.

Караганда вновь подтвердила статус главного шахтёрского центра Казахстана, а День шахтёра - одного из самых значимых и масштабных праздников региона.

Qarmet поздравляет всех шахтёров, ветеранов отрасли и жителей Карагандинской области с Днём шахтёра!