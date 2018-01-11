Иллюстративное фото из архива "МГ" В 2017-2018 учебном году продленные группы организованы в 21 школе - это в СОШ № 1, 2, 3, 4, 5,10, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 32, 33, 37, 39, 45, Серебряково и Круглозерное. - Всего группы продленного дня посещают 1306 учеников. К сожалению, из-за ежегодного увеличения количества школьников в начальных классах и отсутствия свободных кабинетов открытие групп в остальных школах города не предоставляется возможным, - объяснила руководитель управления образования Шолпан КАДЫРОВА. Стоит отметить, что родители учеников начальных классов не первый год поднимают вопрос о необходимости продленок в школах.