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Социум

В школах ЗКО проведут психологические тренинги с выпускниками и их родителями

Об это сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на управление образования по ЗКО. 16 мая во всех школах области планируется провести психологические тренинги с выпускниками и их родителями. По словам руководителя управления образования по ЗКО Айгуль МЫНБАЕВОЙ, к ним уже поступила программа, по которой будет проводиться тренинг с участием психологов. - Тренинг проводится, чтобы снять тревожность, стрессовое состояние у выпускников и их родителей перед единым национальным тестированием, - рассказала сегодня на брифинге Айгуль МЫНБАЕВА. Как стало известно, в этом году школы заканчива
Анэль Кайнеденова
В школах ЗКО проведут психологические тренинги с выпускниками и их родителями
Mynbaeva
Mynbaeva
Об это сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на управление образования по ЗКО. 16 мая во всех школах области планируется провести психологические тренинги с выпускниками и их родителями. По словам руководителя управления образования по ЗКО Айгуль МЫНБАЕВОЙ, к ним уже поступила программа, по которой будет проводиться тренинг с участием психологов. - Тренинг проводится, чтобы снять тревожность, стрессовое состояние у выпускников и их родителей перед единым национальным тестированием, - рассказала сегодня на брифинге Айгуль МЫНБАЕВА. Как стало известно, в этом году школы заканчивает 4581 выпускник, из них 3171 или 69,2% изъявили желание принять участие в ЕНТ. Также тестирование не будут проходить победители и участники международных олимпиад, научных конкурсов, и выпускники Назарбаев интеллектуальная школа. В прошлом году от тестирования были освобождены 43 выпускника. Сколько всего выпускников будут освобождены от сдачи ЕНТ в этом году пока подсчитывается. - Особых изменений при сдаче тестирования в этом году нет, - отметила руководитель управления. - Новшеством станет то, что теперь в аттестат будет выставлять среднеарифметическая оценка, округляться она будет в строну увеличения. Также при сдаче ЕНТ в листах будут указываться не фамилии выпускника, а его ИНН. К слову, в ЗКО 239 выпускников претендуют на знак «Алтын белгі» и 114 на аттестат с отличием. Из 221 претендента на получение знака «Алтын белгі» в 2014 году подтвердили свои знания на ЕНТ 112 выпускников или 50,68%. Аттестаты с отличием получили 27 выпускников из 97 претендентов или 27,84%. На основании типовых правил 20 претендентов на получение знака «Алтын белгі» не добравших 1 балл получили аттестаты с отличием. Итого по области аттестаты с отличием получили 47 выпускников. Средний балл ЕНТ в прошлом году составил 81,25 балла, что на 3,1 балла выше показателя прошлого года, при среднереспубликанском показателе – 76,9 балла.
ЕНТ Айгул Мынбаева

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