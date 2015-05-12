В школах ЗКО проведут психологические тренинги с выпускниками и их родителями

Об это сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на управление образования по ЗКО. 16 мая во всех школах области планируется провести психологические тренинги с выпускниками и их родителями. По словам руководителя управления образования по ЗКО Айгуль МЫНБАЕВОЙ, к ним уже поступила программа, по которой будет проводиться тренинг с участием психологов. - Тренинг проводится, чтобы снять тревожность, стрессовое состояние у выпускников и их родителей перед единым национальным тестированием, - рассказала сегодня на брифинге Айгуль МЫНБАЕВА. Как стало известно, в этом году школы заканчива