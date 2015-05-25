В школах ЗКО прозвенел последний звонок

Сегодня, 25 мая, состоялась традиционная линейка, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". СОШ №1 в этом году заканчивают всего 13 выпускников. Однако в школе насчитывается 1029 учеников, из которых почти 180 малышей закончили нулевой класс. - Двое выпускников в нашей школе претендуют на знак "Алтые белгі", еще двое на аттестат особого образца, - рассказала директор СОШ №10 Нурлы ДАУЛЕТКАЛИЕВА. Кстати, на торжественной линейке школьники показали представление в честь 550-летия казахского ханства. В этом году в ЗКО насчитывается 4581 выпускник, из них 3171 или 69,2% изьявили желание принять