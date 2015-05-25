Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В школах ЗКО прозвенел последний звонок

Сегодня, 25 мая, состоялась традиционная линейка, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". СОШ №1 в этом году заканчивают всего 13 выпускников. Однако в школе насчитывается 1029 учеников, из которых почти 180 малышей закончили нулевой класс. - Двое выпускников в нашей школе претендуют на знак "Алтые белгі", еще двое на аттестат особого образца, - рассказала директор СОШ №10 Нурлы ДАУЛЕТКАЛИЕВА. Кстати, на торжественной линейке школьники показали представление в честь 550-летия казахского ханства. В этом году в ЗКО насчитывается 4581 выпускник, из них 3171 или 69,2% изьявили желание принять
Анэль Кайнеденова
В школах ЗКО прозвенел последний звонок
Сегодня, 25 мая, состоялась традиционная линейка, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
poslednii_zvonok (2)
poslednii_zvonok (2)
 СОШ №1 в этом году заканчивают всего 13 выпускников. Однако в школе насчитывается 1029 учеников, из которых почти 180 малышей закончили нулевой класс. - Двое выпускников в нашей школе претендуют на знак "Алтые белгі", еще двое на аттестат особого образца, - рассказала директор СОШ №10 Нурлы ДАУЛЕТКАЛИЕВА. Кстати, на торжественной линейке школьники показали представление в честь 550-летия казахского ханства. В этом году в ЗКО насчитывается 4581 выпускник, из них 3171 или 69,2% изьявили желание принять участие в ЕНТ. Также по области 239 претендентов на знак «Алтын белгі» и 114 претендентов на аттестат с отличием.
poslednii_zvonok (3)
poslednii_zvonok (3)
poslednii_zvonok (4)
poslednii_zvonok (4)
poslednii_zvonok (5)
poslednii_zvonok (5)
poslednii_zvonok (6)
poslednii_zvonok (6)
  
poslednii_zvonok (1)
poslednii_zvonok (1)
  
poslednii_zvonok (7)
poslednii_zvonok (7)
poslednii_zvonok (8)
poslednii_zvonok (8)
poslednii_zvonok (9)
poslednii_zvonok (9)
   Фото Медета МЕДРЕСОВА
школа ученики последний звонок

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article