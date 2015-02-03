Ученик 6 класса школы-гимназии №51 города Актобе утверждает, что его побила учитель географии. Ребенок 5 дней пролежал в больнице с сотрясением головного мозга. Теперь Тамирлан ИЗБАСАРОВ боится возвращаться в школу. pobilauchenika2 - 28 января после второго урока к нам в класс зашла учитель географии. Она искала парту. Я сказал, что мы и так по трое садимся, парт не хватает. Она начала на меня кричать, что это не мое дело, а потом бить. Била сначала ладонью по голове, потом  кулаком. Я побежал в туалет, меня рвать стало, я плакал. А вечером уже папе все рассказал, - рассказал Тамирлан. Родители Тамирлана обратились с заявлением в полицию. В гимназии началась проверка, но педагоги утверждают, что мальчик якобы наговаривает. Сама же учитель географии призналась, что у нее действительно был конфликт с ребенком, и она в гневе подняла на него руку, но не била, а лишь слегка ударила по голове. - В тот день у нас в актовом зале должно было быть собрание. Я зашла в класс, хотела взять парту. Тамирлан ИЗБАСАРОВ стал пререкаться со мной, мол, в другом классе возьмите. Я ему ответила: «Как ты разговариваешь с учителем». Тогда он вообще стал агрессивным, и я его слегка по голове ударила. Но он никак не мог получить от этого сотрясение головного мозга! - рассказывает свою версию учитель географии Гульдаурен НАГЫМБЕТ. Директор школы-гимназии Алия БЕГИМОВА хотя и знает об инциденте только со слов участников конфликта, уже сделала собственные выводы. Она считает, что учитель ни в чем не виноват. Зато педколлектив собрал кучу негативной характеристики на 12-летнего мальчика. - Этот школьник уже зарекомендовал себя с отрицательной стороны. Как-то он принес в школу нож, а потом электрошокер и пугал им детей. Мы не раз вызывали его родителей. Он у нас стоит в категории «трудных подростков», - комментирует ситуацию директор школы-гимназии №51 Алия БЕГИМОВА. - Конечно, учитель не имеет права поднимать руку на школьника. Она получила выговор. Но родители тоже должны правильно воспитывать детей. Между тем мама Тамирлана утверждает, что после того, как в конфликт вмешались журналисты, к ним прямо в дом заявилась целая делегация педагогов в составе классного руководителя и директора школы. Они якобы устроили скандал, требуя прекратить вмешивать в инцидент прессу. Но вот за 5 дней, что мальчик находился в больнице, ни классный руководитель, ни из администрации школы так и не наведались к Тамирлану и не поинтересовались о его здоровье. pobilauchenika3   pobilauchenika4   pobilauchenika6