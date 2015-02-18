О плачевном состоянии сельской школы задала вопрос акиму ЗКО Нурлану НОГАЕВУ жительница поселка Подстепный Теректинского района на отчетной встрече. otchet2 - У нас в СОШ №1 работает директор. Он пять раз был судим! Как такое может быть, когда сам Назарбаев говорит, что в школе не может работать судимый человек? Его держит начальник управления образования Айгуль МЫНБАЕВА. Я вопрос этот поднимала, но она мне говорить не дает. У нас парты старые как после бомбежки. Таких даже, наверное,  на Украине нет. Я подходила к Мынбаевой и Чукуровой, есть представление, чтобы его уволить от прокуроров, но его не увольняют. У нас, что, других директоров нет? Второй вопрос жительницы касался распределения земельных участков: - Больше ста участков в поселке распроданы, пятьсот участков у чиновников. Они не строят и не дают нам строиться! - Эти два вопроса ставятся не первый год, - ответил Нурлан НОГАЕВ. - Принятие на работу и увольнение происходит на основании трудового кодекса, как вы знаете. И если было расследование, и он не уволен, значит, не было оснований. Но я вас приму лично, - здесь аким обратился к руководителю своего аппарата:  - Подготовьте к этому времени все документы. Я не думаю, что есть решение, а его не увольняют. Видео Ербола АМАНШИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА