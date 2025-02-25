В скандинавских странах стали популярны гробы из грибов

По информации Associated Press, в странах Северной Европы растет популярность гробов из грибов. Это связано с тем, что люди там стали больше заботиться об окружающей среде.

Эти изделия полностью разлагаются за 45 дней. Компания Хендрикса Loop Biotech может выращивать по 500 гробов или урн в месяц с доставкой по всей Европе. Стоимость одного гроба составляет 995 евро (520 892 тенге), урны — почти 200 евро (104 702 тенге).

На формирование каждого заказа требуется несколько недель, поскольку мицелий, корневая система грибов, сначала вырастает в специальной форме, а затем ему дают высохнуть естественным путем. Как только он снова подвергается воздействию влажной почвы, начинается процесс разложения.

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