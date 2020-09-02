Иллюстративное фото из архива "МГ" - Этот важный шаг следует рассмотреть всесторонне и последовательно реализовать его. Мы должны чётко знать, как должна работать эта система. Однако нельзя решение этого вопроса оставлять на потом. В следующем году заканчивается срок полномочий акимов округов. Думаю, можно проводить прямые выборы акимов сёл, – сказал Касым-Жомарт Токаев. - Зачастую в регионах деньги тратят не на нужды населения. У граждан вызывают недовольство траты на имидж и ежегодный ремонт одних и тех же дорог. Это уместная критика. Поэтому нужно проводить общественную экспертизу по распределению средств на инфраструктуру. По словам президента страны, необходимо расширить имущественные права и увеличить доходы бюджетов сельских округов. Это должно стать следующим этапом развития бюджетов народного участия. - До 1 декабря правительство разработает нормативную базу и механизм решения этой важной проблемы. Следить за оптимальным расходованием местных ресурсов призваны представительские органы – маслихаты. Но их мнение зачастую игнорируют. Это уже политический анахронизм. Полагаю возможным наделить маслихаты функцией сбора подписей и составления петиций по развитию региона или по местным проблемам, которые не находят своего решения порой десятилетиями, – сообщил глава государства. - Нужно внедрить обязательные онлайн-трансляции заседаний маслихатов. Дискуссии народных избранников, их общественно-политический облик не должны быть тайной за семью печатями для общества. Предлагается поэтапно разграничить полномочия местного государственного управления и местного самоуправления. Необходимо повысить статус местного самоуправления, сходов, собраний. Их мнение относительно актуальных проблем на местах должны учитываться районными маслихатами для принятия конкретных решений. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.