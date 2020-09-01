По данным сайта РГП "Казгидромет", в Уральске днем +32 градуса, ночью +17. В Атырау днем столбик термометра поднимется до +37 градусов, ночью +20. В Актобе днем 34 градуса выше нуля, ночью +15. В Актау днем до +30 градусов, ночью 20 градусов выше нуля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.