Иллюстративное фото из архива "МГ" Около 200 семей переселены в микрорайон Береке. Новые квартиры будут переданы в их частную собственность. - Новый дом всем нравится. Комната, кухня просторная, даже в подъезде предусмотрены места для бытовых вещей. Мы очень рады. Благодарим вас, - сказала жительница города Нурсулу Куспанова. Отметим, что на сегодняшний день поэтапно осуществляется переселение жителей аварийных жилых домов и общежитий. К примеру, в прошлом году были переселены жители общежитий по ул. Кунанбаева №13, Достык №14 и 2 общежитий по ул. Досмухамбетова, а также дома №22 по ул. Ауэзова. В начале этого года жители двух домов по ул. АТП-1, АТП-2 получили новое жилье.