При падении самодельного самолета погиб 69-летний пилот, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Он собирал летательный аппарат 10 лет - жена погибшего пилота в Уральске В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что по факту произошедшего Теректинским ОП заведено уголовное дело по ст. 464 УК РК "Нарушение правил полетов или подготовки к ним". В данный момент идет проверка. Напомним, 28 августа в 8.30 в садовом обществе Казинское упал самодельный летательный аппарат. Пилот скончался до прибытия скорой помощи. За штурвалом самодельного самолета был 69-летний поэт Павел Ерошенко.    