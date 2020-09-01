1 сентября в здании областного маслихата состоялась внеочередная 37-ая сессия маслихата ЗКО. Одним из рассматриваемых вопросов стало переименование проспекта Евразии на проспект имени Абая. 25 присутствующих депутатов единогласно приняли решение о переименовании одного из главных проспектов города. Таким образом, отныне проспект Евразия будет именоваться проспектом имени Абая. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.