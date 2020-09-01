Ваучер - это письменное свидетельство, квитанция или документ, подтверждающий получение товара, скидки на товар или услуги.

Фото из архива "МГ" По словам Касым-Жомарта Токаева, строительством только государственных детских садов эту задачу не решить. Нужно привлечь частный бизнес, найти новые формы поддержки, включая ваучерный механизм финансирования. Родители смогут выбрать любой детский сад или школу, расплатиться там ваучером от государства.- Специалисты обоснованно утверждают, что государственная поддержка только одаренных школьников может усилить социальную дистанцию между детьми. Это недопустимо. В связи с этим государство поддержит так называемые обычные школы. Это также поможет преодолеть разрыв между городом и селом в сфере образования. В целях повышения уровня грамотности граждан, их цифровых знаний поручаю Правительству разработать Концепцию непрерывного образования. В этом документе нужно предусмотреть активное внедрение альтернативных вариантов неформального образования, признание результатов самостоятельного обучения, сертификацию профессиональных навыков, - заявил глава государства.