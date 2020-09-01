Вчера, 31 августа, рыбаки производственного кооператива «Амангельды» выловили сетью белугу весом 118 кг, сообщает служба коммуникаций Атырауской области. В Атырау белугу весом 118 килограммов передали на осетровый рыбоводный завод В настоящее время рыба доставлена на «Жайык- Атырауский осетровый рыбоводный завод». Пол и возраст уточняются. Отметим, что эти осетровые занесены в Красную книгу, так как находятся под угрозой исчезновения. Сегодня их вылавливают только в научных и селекционных целях. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.