Иллюстративное фото из архива "МГ" Первый заместитель председателя Западно-Казахстанского областного филиала партии Nur Otan Мурат Мукаев рассказал, что 29 августа в области завершился второй этап внутрипартийных выборов. Принять участие в праймериз решили 460 жителей области, из них 167 женщин, 155 представителей молодежи, 17 многодетных матерей, 10 человек с особыми потребностями. – На каждое место в области претендуют по четыре человека. Самая высокая конкуренция будет по городу, это показывает большую заинтересованность со стороны членов партии. Из 460 человек 216 подали заявки от первичных организаций и 244 - самовыдвиженцы. Необходимо отметить, что из общего числа кандидатов 107 человек - это вновь принятые в партию люди. Они вступили в партию в преддверии праймериз, - рассказал Мурат Мукаев. К слову, с 31 августа по 6 октября кандидаты будут готовиться к агитации. Будут проводиться встречи с зарегистрированными кандидатами, онлайн-вебинары с центральным аппаратом партии, школы политического менеджмента. – В этот период кандидаты будут заниматься подготовкой своих предвыборных материалов, где будут учитываться их предложения по улучшению и совершенствованию разных сфер деятельности. Мы подготовили 13 предвыборных программ по всем районам и городу, и эти программы будут переданы нашим кандидатам для применения в работе. Каждому кандидату будет будет составлен сетевой график мероприятий. Встречи с населением и с членами партии будет проводиться в онлайн-формате, с соблюдением санитарных норм. Агитация будет проходить с 7 по 30 сентября за счет самих кандидатов, то есть из бюджета на эти цели средства выделяться не будут. С 14 по 30 сентября будут проводиться дебаты между кандидатами. Формат голосования будет смешанным: онлайн и оффлайн, там где нет интернета голосование будет проходить в традиционном бумажном варианте, - отметил Мурат Мукаев. Стоит отметить, что принять участие в праймериз решили представители из разных сфер деятельности - это педагоги, врачи, государственные служащие, спортсмены, предприниматели, представители социальной сферы и культуры. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.