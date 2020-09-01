Иллюстративное фото из архива "МГ" Преступникам удалось запугать 23-летнюю девушку и завладеть деньгами в сумме 160 тысяч тенге и смартфоном «Айфон 5-S». После совершения преступления перепуганная девушка позвонила на телефон 102 ЦОУ УП г.Актобе и вызвала наряд полиции. - Сотрудниками криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий были установлены и утром на следующий день были задержаны двое жителей г.Хромтау, у которых изъят похищенный телефон, а деньги они потратили на свои нужды. Подозреваемые водворены в ИВС УП г.Актобе, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области. По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 191 УК РК «Грабеж». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.