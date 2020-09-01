В первой четверти нового учебного года в школах будут обучаться лишь ученики дежурных групп из начальных классов. Кроме того, должны будут строго соблюдаться санитарные нормы. Корреспонденты "МГ" побывали в городских школах и узнали, как же прошел первый день нового учебного года.
Сегодня, 1 сентября, в городских школах прозвенел первый звонок. В этом году День знаний проходит в ином формате. Вместо торжественных линеек, нарядных школьников, искренних поздравлений и пышных букетов в школах царит тишина, дети небольшими группами заходят в свои классы, а родители провожают их у ворот. Всему виной - угроза распространения коронавирусной инфекции, в школах строго должны соблюдаться санитарные нормы
По информации городского отдела образования, всего в новом учебном году в 51 городской школе будут обучаться 52 752
ученика, около шести тысяч из которых - первоклассники. 28 691 школьник с 5 по 11 классы будут учиться в дистанционном формате. 19 517 учеников начальных классов смогут посещать школу.
Впервые порог школы-гимназии "Ак ниет" №42 переступили 248 первоклассников, укомплектовано 10 первых классов, и только 17 детей будут обучаться в дистанционном режиме.
– Всего в гимназии насчитаются 2 246 школьников. С 1 по 4 классы будут обучаться 1075 детей, 960 из которых будут посещать школу в штатном режиме. Начальные классы мы разделили на 82 группы. Дети будут обучаться в две смены. К учебному году мы готовились тщательно, старались соблюдать все санитарные нормы. О мерах безопасности мы оповестили родителей с помощью социальных сетей и классных собраний, которые проходили в онлайн-режиме. Родителям запрещено заходить в здание школы. Все они отнеслись к этим требованиям с пониманием, за что им отдельная благодарность, - рассказал директор гимназии Ерик Темиргалиев.
Входить в здание каждый класс будет через отдельные входы, у которых дежурят педагоги. Они измеряют детям температуру, помогают обработать руки дезинфицирующими средствами и провожают по классам.
В каждом кабинете установлены аппараты для кварцевания, также будет проводиться регулярная влажная уборка помещений.
Первый урок решено было посвятить Дню Конституции. Однако наряду с этой темой педагоги решили затронуть тему и личной гигиены. Детям объяснили, как правильно мыть и обрабатывать руки, как соблюдать дистанцию, как носить маски. К слову, во время урока детям разрешается снимать средство индивидуальной защиты.
В школе-гимназии №44 имени Д.Кунаева в новом учебном году будут обучаться 1710 детей. С 1 по 4 классы 804 ребенка, 736 из которых по заявлению родителей будут учиться в традиционном формате.
– Каждый класс мы разделили на две группы, первая будет обучаться с утра, вторая - после обеда. Вход в здание будет осуществляться через пять дверей, у каждого входа измеряют и записывают температуру тела ребенка, обрабатывают руки антисептиком. 131 ребенку из 65 семей, которые будут обучаться в онлайн-режиме, мы раздали компьютеры, еще девяти семьям помогли провести интернет и оплатить услуги, - говорит директор школы №44 Бибигуль Тлекенова.
За одной партой будут сидеть по одному ученику, в коридорах передвигаться по разметке, лишний раз с друзьями из параллельных классов контактировать тоже нельзя.
Родителей попросили приносить в школу минимум по три маски. Одну надевать по дороге в школу, вторую - в здании, в третьей - выходить на улицу.
Родители до 25 августа написали заявления, согласно которым дети смогут обучаться в традиционном формате. Многие относятся с пониманием к таким мерам и отмечают, что они вынужденные.
– Боимся за детей, а куда деваться? Нам нужно работать, вынуждены отправлять детей в школу, да и не сможем мы давать детям такие же знания как в школе. Сын вот пришел во второй класс, заранее постаралась ему объяснить правила личной гигиены, рассказать, показать, - говорит жительница города Светлана Мынжасова.
Фото Медета МЕДРЕСОВА