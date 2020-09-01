Фото из архива "МГ" По словам президента РК Касым-Жомарта Токаева, вкладчики ЕНПФ смогут использовать часть своих накоплений для покупки жилья, лечения или передачи в управление финансовым компаниям. - В рыночных условиях доступность жилья для граждан основана на наличии доходов и способности самодеятельно решать эту задачу. В рамках моего поручения был проработан вопрос использовании населением части своих пенсионных накоплений. Это особенно актуально сейчас. Но уже в 2021 году 700 тысяч вкладчиков ЕНПФ смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, лечение или для передачи в управление финансовым компаниям, – сообщил глава государства. Президент поручил правительству и Нацбанку провести подготовительную реформу. - Реформа станет также действенным инструментом, так сказать, обеления трудовых отношений, создания стимулов для участия в пенсионной системе. Гражданам с доходами, недостаточными для самостоятельного решения жилищных вопросов, будет оказана эффективная социальная поддержка, – сказал президент. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.