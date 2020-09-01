Скриншот с видео Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, нехватка в городских микрорайонах обычных детских площадок нередко может привести к печальным последствиям. – Не зная, чем себя занять, дети могут уйти со двора, получить где-нибудь травму и даже попасть под машину. А если площадка и существует, то далеко не всей детворе хватает там места. Так, младший лейтенант полиции Нурлыбек Аманхосов решить эту проблему хотя бы в одном дворе. Инициативу поддержали коллеги по патрульному батальону, а также руководство управления полиции, - сообщили в полиции. Таким образом, полицейские из подручных средств смастерили детскую площадку, насыпали песка и подарили песочницу детям. efv3M6bngGo Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.