Иллюстративное фото из архива "МГ" Выступая с ежегодным посланием к народу Казахстана, Касым-Жомарт Токаев отметил, что особое внимание нужно уделить вопросам безопасности и охраны прав детей. - Мы значительно ужесточили уголовную ответственность за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Но проблема остается острой. Такие преступники заслуживают более сурового наказания, без права на помилование и тем более досрочное освобождение. Они должны содержаться в учреждениях максимальной безопасности, - заявил глава государства. - Бездействие или халатное отношение со стороны социальных правоохранительных органов будет строжайше наказываться.