Иллюстративное фото из архива "МГ" Глава государства предупредил казахстанцев, что нужно быть готовыми к тому, что пандемия продлится как минимум 2 года. - Мы не скрывали ничего от граждан, информацию о смертности публиковали открыто. Мы говорим правду, какой бы горькой она ни была. Расслабляться не стоит. По прогнозам ВОЗ, нужно два года, чтобы победить пандемию, - заявил Касым-Жомарт Токаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.