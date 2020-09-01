Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом президент РК сообщил, выступая с посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента. - Начнём с того, что изменим подходы к государственному управлению, кадровой политике, системе принятия решений и ответственности за их выполнение. В условиях пандемии и кризиса действующая система госуправления работает на максимальных оборотах, решение оперативных задач отнимает время и ресурсы, но ни в коем случае нельзя упускать из виду дальний горизонт. Поэтому мною принято решение создать Агентство по стратегическому планированию и реформам с прямым подчинением президенту. Подобный орган существовал ранее, – сообщил Касым-Жомарт Токаев. По словам главы государства, разрабатываемые агентством реформы должны быть конкретными, реалистичными и, самое главное, обязательными к исполнению всеми госорганами. - Создаётся Высший совет по реформам, решения которого станут окончательными. Для большей объективности быстроменяющейся ситуации в состав агентства переводится Комитет по статистике, – добавил президент. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.