Иллюстративное фото из архива "МГ" О необходимости сокращения чиновников президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев рассказал во время ежегодного послания народу сегодня, 1 сентября. По его словам, пандемия показала, что чиновников можно и нужно сократить. - Потребуется перезагрузить систему государственной службы. Пандемия и перевод большинства сотрудников государственных органов на режим удаленной работы показали, что госаппарат можно и нужно сокращать, - сказал Касым-Жомарт Токаев. - В этом году следует сократить их на 10 процентов, а в следующем году еще на 15 процентов. Таким образом задачу сокращения чиновников на 25 процентов мы решим уже в 2021 году. В зависимости от результата и с учетом цифровизации примем решение и о дальнейшем сокращении. Касым-Жомарт Токаев отметил, что за счет сэкономленных средств будет повышена заработная плата оставшихся сотрудников. - Низкооплачиваемая государственная служба обходится обществу слишком дорого. Недопонимание этого вопроса ведет к отрицательной селекции, потери компетенции, инициативы и самое главное к коррупции, - отметил президент.