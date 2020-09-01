Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным МВК по нераспространению COVID-19, в республике 31 августа зарегистрированы 77 новых случаев заболевания COVID-19, из них симптомных носителей - 59, бессимптомных носителей - 18. Всего в стране подтверждено 105 872 случаев. По данным на 1 сентября, лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 7 379 человек, среди которых 30 детей. В стационарах находится – 3 811 пациентов, на амбулаторном уровне – 3 568. 197 человек находятся в тяжелом состоянии, 35 – крайней степени тяжести, 42 – на аппаратах ИВЛ. Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 1 сентября 2020 года За прошедшие сутки было зарегистрировано 10 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. За сутки выздоровели 16 человек. С 1 августа по 1 сентября 2020 г. зарегистрировано 25 724 заболевших, случаев с летальным исходом - 292, всего выздоровели - 5 591 человек.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.