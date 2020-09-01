Согласно меморандуму, в учреждении будут проводиться курсы английского языка и бизнес-курсы. Кроме этого, во время официального мероприятия университет подарил осужденным бытовую технику и 350 книг. Ректору университета Гульзаде Шакуликовой, посетившей здание учреждения, и.о. начальника ДУИС по Атырауской области Манарбек Габдуллин показал производственный цех, а так же товары и образцы одежд, которые сделали осужденные женщины. - Путем обеспечения работой осужденных мы создаем условия для их исправления. Потому что, человек достигает высот только трудясь. Есть женщины, которые научились здесь чему-то, а в дальнейшем на свободе открыли свое дело. Мы всегда с ними на связи, - сказал Манарбек Габдуллин. Во время официального мероприятия учреждению подарили бытовую технику, микроволновые печи, гладильные доски, электрические чайники, и еще 350 книг, которые были собраны коллективом и студентами университета. В том числе книги по психологии, самосовершенствования, мотивационные и конечно, художественная литература. - Мы надеемся, что эти книги станут другом, учителем всех тех, кто сейчас находится здесь. Благотворительность – это не только помощь деньгами, а делиться всем тем, чего знаешь, самым ценным – временем тоже являются частью благих намерении. Мы и дальше будем работать в этом направлении. Потому что, помогая женщинам, которые находятся здесь, мы стараемся доказать, что они все еще часть общества, - отметил ректор университета нефти и газа Гульзада Шакуликова. – Кроме того, мы будем заказывать одежду из этого цеха, возможно создадим совместный цех. Согласно двустороннему меморандуму ДУИС совместно с университетом нефти и газа будет проводить курсы английского языка, постоянные тренинги по предпринимательству, психологические семинары. Также, в учреждении установят специальный экран, где каждую неделю будут показывать мотивационные и другие ролики. Согласно данным пресс-службы ДУИС по Атырауской области, на данный момент в учреждении УГ-157/11 свои наказания отбывают более 100 женщин.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.